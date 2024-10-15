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В Україні продовжує роботу програма «Національний кешбек»: умови участі та деталі

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 14:11, 15 жовтня, 2024

Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА

Ініційована Президентом України Володимиром Зеленським програма підтримки громадян від держави «Національний кешбек» має на меті допомогти українцям у складі часи. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Людина отримуватиме на картку 10% їх вартості, а максимальна сума кешбеку — 3 тисячі гривень на місяць. 

Про це розповіли у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Як виробнику стати учасником програми?

Щоб стати учасником програми, виробник має через «Дію» подати заяву про приєднання до Переліку українських виробників. І потім подати свої товари до Переліку товарів українського виробництва.

Як споживачу стати учасником програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У «Дії» в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Як продавцю стати учасником програми?

Подати заяву про приєднання до Переліку продавців через «Дію».

Бути на загальній системі оподаткування і приймати картки для розрахунків.

Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком і Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що на засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.

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