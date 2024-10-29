В Україні стартував новий осінньо-зимовий сезон кампанії «Помічай зміни»: дізнайтеся про мінну безпеку

В Україні продовжується інформаційна кампанія з мінної безпеки «Помічай зміни». Фото: BBC Media Action

В Україні продовжується інформаційна кампанія з мінної безпеки «Помічай зміни». Новий сезон кампанії привертає увагу населення до правил мінної безпеки в осінньо-зимовий період.

Кампанію реалізує BBC Media Action за технічної підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ініціатива є частиною Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні, що фінансується урядом Нідерландів.

Після повномасштабного вторгнення Росії 23% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тільки у вересні 2024 року Росія запустила по Україні 1339 ударних безпілотників. Щодня в різних регіонах країни падають уламки ракет і дронів, які можуть містити нерозірвані боєприпаси або небезпечні речовини, що створює серйозну загрозу для життя та здоров’я українців.

«Кампанія «Помічай зміни» покликана сприяти зменшенню кількість нещасних випадків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, шляхом підвищення обізнаності населення щодо правил мінної безпеки», – повідомляють організатори.

Новий сезон кампанії зосереджений на потенційній небезпеці, яка загрожує громадянам в осінньо-зимовий період. Особливо через зміну погоди, коли опале листя та сніг можуть ускладнювати можливість побачити вибухонебезпечні предмети у лісах, парках, полях, на узбіччі дороги та інших локаціях.

Осінь для багатьох українців — традиційний сезон збирання грибів, проте через війну значні території лісів в Україні залишаються замінованими та небезпечними для відвідування. Під листям, у ґрунті, кущах або на узбіччях можуть ховатися нерозірвані снаряди, протипіхотні міни, уламки дронів тощо. Помітити які досить складно, а іноді — неможливо, що значно підвищує ризик травмування або загибелі.

— Осінь та зима ускладнюють виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, тому ми продовжуємо активно інформувати громадян бути уважними та обережними! На жаль, чимало людей нехтують основними правилами: «Стій! Не чіпай! Телефонуй 101!», а дехто несе підозрілі предмети додому, що взагалі є недопустимим. Допоки сапери ДСНС працюють над очищенням українських земель, інформаційні кампанії на кшталт «Помічай зміни», у рамках якої наразі ДСНС України співпрацює з BBC Media Action, мінімізують кількість випадків травмувань і загибелі як дорослих, так і дітей. Ми продовжуємо працювати у напрямку формування культури безпечної поведінки у суспільстві, – розповів голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

Кампанія «Помічай зміни» показує реальні ситуації потенційної небезпеки та закликає громадян дотримуватися основних правил при виявленні підозрілих предметів: Стій! Не чіпай! Телефонуй 101!

Кампанія, що стартувала в червні 2024 року, включає соціальну рекламу на телебаченні та радіо, онлайн-контент, а також білборди й плакати в деокупованих і прифронтових областях України. До інформаційної підтримки ініціативи долучилися відомі українські бізнеси та лідери думок.

Також у межах кампанії було створено освітній серіал та симулятор про мінну безпеку, що доступні для безкоштовного перегляду на національній освітній платформі Дія.Освіта.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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