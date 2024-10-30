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10 шкіл Миколаївщини отримали мікроавтобуси від міжнародних партнерів

Школам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВАШколам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВА

Школам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen, які раніше область отримала від партнерів із землі Нижньої Саксонії.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Автомобілі передано до:

  • Миколаївська гімназія №36,
  • Миколаївський ліцей №53,
  • Миколаївська гімназія №57,
  • Миколаївська гімназія №54,
  • Новоодеський ліцей №2,
  • Баштанський ліцей №1,
  • Новобузький ліцей №1,
  • Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7,
  • Южноукраїнський ліцей №4,
  • Первомайська гімназія №3.

Нагадаємо, що автомобілі надали для підвезення дітей з інклюзивних класів.

Школам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВАШколам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВА
Школам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВАШколам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.

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