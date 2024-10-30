10 шкіл Миколаївщини отримали мікроавтобуси від міжнародних партнерів
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- Альона Коханчук
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14:11, 30 жовтня, 2024
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Школам Миколаївщини відправили 10 мікроавтобусів Volkswagen, які раніше область отримала від партнерів із землі Нижньої Саксонії.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Автомобілі передано до:
- Миколаївська гімназія №36,
- Миколаївський ліцей №53,
- Миколаївська гімназія №57,
- Миколаївська гімназія №54,
- Новоодеський ліцей №2,
- Баштанський ліцей №1,
- Новобузький ліцей №1,
- Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7,
- Южноукраїнський ліцей №4,
- Первомайська гімназія №3.
Нагадаємо, що автомобілі надали для підвезення дітей з інклюзивних класів.
Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.
Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.
Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.
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