З назви Миколаївської обласної бібліотеки хочуть прибрати ім’я Лягіна

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. Лягіна. Фото: Культурна Миколаївщина

З назви Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна приберуть ім’я героя Радянського Союз та керівника підпільної організації.

Відповідний проєкт рішення підтримали члени комісії Миколаївської обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко повідомила, що колектив бібліотеки звернувся з проханням змінити назву. Відповідні зміни також винесуть до статуту.

«Звернулися з проханням зняти з бібліотеки ім’я Віктора Лягіна згідно з законом України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборони пропаганди символіки. Вони надали протокол засідання колективних зборів працівників, де зазначено, що весь колектив проголосували «за»», — зазначила вона.

Члени комісії підтримали документ. Питання винесли на розгляд сесій Миколаївської обласної ради.

Справка: Віктор Лягін — герой Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Миколаївський центр» (1908-1943). Він народився 1 грудня 1908 року в сім’ї залізничника на Брянщині, в селищі Сільце.

У липні 1941 року він приїхав у Миколаїв. Віктор Лягін прибув до міста напередодні окупації міста фашистськими загарбниками. Створивши диверсійну групу для боротьби з німцями, яка розгорнула активну діяльність щодо збору і передачі важливих в Москву відомостей, організувала ряд великих диверсій.

30 вересня 1942 року в місті була створена організація «Миколаївський Центр», яка підтримувала зв’язок з підпільними організаціями Миколаївської та Херсонської областей. Її керівником став Лягін. Під його керівництвом підпільники збирали і передавали важливі повідомлення, вели серед населення широку агітаційну роботу, здійснювали масштабні диверсії, зривали плани гітлерівців щодо відправлення молоді до Німеччини.

У лютому 1943 року фашисти вийшли на слід Віктора Лягіна, заарештували його. Після жорстоких катувань 17 липня 1943 року гестапівці розстріляли Віктора Лягіна.

Раніше повідомлялося, що до Миколаївської обласної бібліотеки надійшло 5 тисяч 289 примірників сучасної української літератури з 13 областей країни.

Також повідомлялося, що у підвалі Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко планують цього року облаштувати найпростіше укриття. Роботи оцінюють в 1 мільйон 460 тисяч гривень.