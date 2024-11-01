У Миколаївському ТЦК пояснили як проходить навчання мобілізованих військовослужбовців. Фото:150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

У мережі часто з’являється інформація про те, що після мобілізації та проходження військово-лікарської комісії призовники відразу потрапляють в окопи.

Тому у Миколаївському територіальному центрі комплектування пояснили, як проходить процес навчання мобілізованих військовослужбовців, деталі про базову підготовку та перехід до військових частин.

«На початку повномасштабного вторгнення дійсно траплялися випадки, коли щойно призвані бійці одразу без підготовки йшли у бій. На жаль цього вимагала ситуація. Згодом вдалося відмовитися від такої практики. І тепер тільки після навчання мобілізовані потрапляють на бойові позиції, і то не всі», — йдеться у повідомленні Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Що входить у структуру базової загальновійськової підготовки:

Ознайомчий курс (1 доба);

Курс індивідуальної підготовки (20 діб);

Курс дій у складі взводу (8 діб).

У Миколаївському ТЦК пояснили як проходить навчання мобілізованих військовослужбовців. Фото:150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ У Миколаївському ТЦК пояснили як проходить навчання мобілізованих військовослужбовців. Фото:150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ У Миколаївському ТЦК пояснили як проходить навчання мобілізованих військовослужбовців. Фото:150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Загалом базова підготовка займає 30 діб, включаючи 290 навчальних годин, з яких 76% — практичні заняття.

За даними ТЦК, після базової загальновійськової підготовки новобранці направляються до своїх військових частин, де проходять додаткове навчання та злагодження з побратимами. Важливо зазначити, що не всі мобілізовані потрапляють на бойові позиції. Більшість з них виконують небойові функції, такі як логістика чи охорона.

Генеральний штаб Збройних Сил України планує подовжити тривалість базової підготовки до 1,5 місяця, а також оновити програму, щоб включити більше навчань з використання БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби.

Тож між ТЦК та полем бою стоїть важливий етап підготовки, який забезпечує ефективність і безпеку військовослужбовців на полі бою.

Раніше у Миколаївському ТЦК розповіли, хто може отримати відстрочку від призову.

В Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців.

Також уряд погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.