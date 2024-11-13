Фермери Миколаївщини отримають рукава для зберігання зерна

Рукава для зберігання зерна для фермерів з прифронтових регіонів, фото: Мінагрополітики

Стартував розподіл рукавів для зберігання зерна для аграріїв з прифронтових територій. Перші 14 фермерів з Чернігівської області вже отримали 44 зернових рукавів, кожен з яких може вмістити до 200 тонн зерна.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, рукави призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 тисяч гектарів землі на території Миколаївської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Слід зазначити, що найбільше заявок надійшло від фермерів з Миколаївської області. Загалом у Державний аграрний реєстр зареєстровано 2 550 заявок.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль нагадав, що програма видачі рукавів здійснюється за підтримки урядів Канади та Японії, австралійської благодійної організації Minderoo Foundation та США через USAID.

«Після ретельного розгляду та перевірки заявок відповідно до критеріїв програми було відібрано 1 978 фермерів, які обробляють до 1 000 гектарів землі, та 306 фермерів із земельними ділянками від 1 000 до 10 тисяч гектарів», — розказав Віталій Коваль.

Він зазначив, що загалом ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН, — прим.) надасть сім тисяч зернових рукавів малим та середнім фермерським господарствам із земельним банком до тисячі гектарів, а програма «Врожай» забезпечить рукавами великі аграрні підприємства.

Міністр також додав, що розподіл рукавів триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити фермерів необхідним обладнанням для зберігання зерна до початку зими.

Нагадаємо, що українські аграрії вже засіяли 5,7 мільйона гектарів озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, Миколаївщина серед лідерів сівби за обсягами.