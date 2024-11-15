Координаційний штаб провів зустріч з родинами військовополонених у Первомайську

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів зустріч з родинами полонених та зниклих безвісти у Первомайську.

Про це повідомили в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зустріч з родинами полонених у Первомайську. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП Зустріч з родинами полонених у Первомайську. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

На зустріч прийшли понад 120 осіб, які мали змогу обговорити ключові питання, що турбують родини Захисників. Серед порушених тем були механізми комунікації з військовими частинами, зміни у законодавстві щодо соціального захисту членів сімей військовополонених, дотримання процесуальних прав у кримінальних провадженнях, алгоритми дій рідних з урахуванням «Дорожньої карти» від Координаційного штабу, а також робота Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зустріч з родинами полонених у Первомайську. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП Зустріч з родинами полонених у Первомайську. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Окрему увагу приділили питанням пошуку та повернення тіл полеглих військовослужбовців. Наприкінці заходу сім'ям надали консультації та контактну інформацію, що може допомогти у вирішенні їхніх питань.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські військові викрали з під контрольних їм територій Миколаївської області 21 цивільного, а з Херсонщини 526 людей.