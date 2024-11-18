Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Частина вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Марка Кропивницкого;

пр. Центральний;

вул. 1 Слобідська;

пров. 2 Знамʼянський;

вул. Знамʼянська;

пров. 1 Знамʼянський;

вул. Вокзальна;

вул. Райдужна;

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Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Відродження;

вул. Фермерська;

пров. Кочубея;

вул. Авіаційна;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Силікатна;

пров. Казака Мамая;

вул. Кочубея;

пров. Синевирський;

вул. С. Гайдученка;

вул. Чонгарська;

вул. Кримська;

вул. Калинова;

вул. Горіхова;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Грушевського;

вул. Олексія Грубського;

вул. Болгарська;

пров. Грецький;

вул. Грецька;

вул. Польська;

вул. Польова;

вул. Прирічкова;

вул. Березова;

пров. Відродження;

пров. 1 Набережний;

вул. Д. Ульянова;

пров. Олімський;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова:

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Східна (Соляні);

вул. Пересадівка;

вул. Успенська;

вул. Ветеранів;

вул. Е. Дмитрова.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Миколаївській області 18 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.