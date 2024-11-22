Засідання ВР скасували через загрозу ворожої атаки по урядовому кварталу

Через загрозу ворожої атаки по урядовому кварталу, засідання ВР скасували. Фото з відкритих дежрел.

У п’ятницю, 22 листопада, через потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу скасували засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на заяви депутатів різних фракцій.

«Підвищена загроза ракетної атаки. Тому не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Так само як мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі», — розповів журналістам нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв.

Також нардепи повідомили, що місцевих жителів і тих, у кого офіси в урядовому кварталі, також попереджали про небезпеку. В той же час Офіс президента працює у звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки.

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Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк також сказав, що засідання скасували через наявність інформації про ймовірність обстрілів.

«Це не означає, що вони будуть, просто є таке попередження, і, оскільки нічого важливого не було заплановано на п'ятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень. Хоч хтось вважає Раду центром прийняття рішень», — сказав він.

Нагадаємо, вранці 20 листопада посольство США в Україні заявило, що має «конкретну» інформацію про можливий масований обстріл, який може відбутися сьогодні. У зв'язку з цим дипломатична установа буде тимчасово зачинена.

До кінця дня також припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Крім того, впродовж дня Telegram-канали поширюють інформація про можливість удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Проте влада запевняє — така загроза існує щодня.

Пізніше в ГУР заявили, що Росія розповсюджує фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару по Україні. Зокрема у МЗС України назвали «інформаційним нагнітанням» безпекові попередження посольств у Києві.