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«Гроші виділені, треба їх легалізувати»: депутати з липня не можуть прийняти рішення про збільшення статутного капіталу «Миколаївських парків»

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїТехніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Депутати Миколаївської міської ради вкотре не змогли проголосувати «за» збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки». Проєкт рішення намагаються погодити з липня 2024 року.

Питання втретє намагалися погодити під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міськради 26 листопада, пишуть «МикВісті».

— Ми вже двічі голосували за це, і двічі воно не пройшло на сесії, але знову винесли це питання. Я сподіваюся, що ваша думка не змінилася. Гроші вже виділені, треба їх легалізувати, — сказав голова комісії, депутат міськради від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов.

Як раніше доповідав перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, мова йде виключно про юридичне оформлення збільшення статутного капіталу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оскільки підприємство отримало ці кошти ще протягом 2023 року.

Члени комісії ЖКГ двічі намагалися ухвалити рішення, однак голосів не вистачило.

Зазначимо, що питання вперше розглянули на бюджетній комісії 25 липня, де його погодили, проте вже 27 липня комісія з питань ЖКГ не підтримала пропозицію. Повторно до розгляду повернулися 27 серпня, і бюджетна комісія знову дала позитивне рішення. 24 вересня питання було погоджено і на комісії з ЖКГ. Вперше на сесію міської ради проєкт винесли 26 вересня, але депутати не підтримали його.

Читайте статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Нова техніка для КП «Парки» 

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю спеціалізованої техніки для зимового та літнього прибирання міста. Йдеться про придбання 5 одиниць багатофункціональних підмітально-прибиральних машин в комплекті з навісним обладнанням, які підрядник повинен буде поставити до 31 грудня 2024 року. Їх загальна оголошена вартість складає 45,4 мільйона гривень.

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Місяць тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується. 

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.

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