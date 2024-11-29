В Очакові воду вмикатимуть лише 6 годин на добу

Стелла «Я люблю Очаків», фото «МикВісті»

В Очакові запроваджують графіки водопостачання через складну ситуацію зі світлом.

Про це повідомили в адміністрації комунального підприємства «Очаків-сервіс».

Містян попередили, що діятиме новий графік. Воду можна буде набрати: з 05:00 до 08:00 години та з 17:00 до 20:00 години.

«Населенню міста просимо зробити запаси води», — додають комунальники.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.