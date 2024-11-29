У Миколаєві працює 44 світлофори з безперебійним живленням, але вони також потребують підзарядки

У Миколаєві внаслідок обстрілу працює 44 світлофори з безперебійним живленням. Фото: Суспільне

Внаслідок відключення світла у Миколаєві працює 44 світлофори з джерелами безперервного живлення. Вони можуть працювати без електроенергії понад 8 годин.

Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич.

Однак за його словами, ці джерела також потребують підзарядки. Вчора світлофори працювали понад 8 годин, а десь і 12 годин — на скільки вистачило потужності.

«Зараз ми чекаємо на ввімкнення світла, аби мати змогу підзарядити їх до 100%, аби вони працювали і далі», — пише мер.

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Також він додав, що на 10 жвавих ділянках руху працюють регулювальники.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.