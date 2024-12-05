Жителі будинку у центрі Миколаєва поскаржились на мишей у своїх квартирах

Мешканці будинку на вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів) скаржаться на наявність гризунів у квартирах. Фото: Місцеві мешканці

Мешканці будинку на вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів) скаржаться на наявність гризунів у квартирах.

З відповідною скаргою до Contact Center при Миколаївській міській раді звернулась мешканка будинку за адресою Захисників Миколаєва, 23-А, Ірина Молчанова.

У своєму зверненні місцева мешканка повідомила, що миші з'явилися в кількох квартирах, а обслуговуюча будинок компанія «Центральний 1» не вживає жодних заходів.

— Допоможіть будь ласка мешканцям багатоповерхового будинку за адресою вул. Захисників Миколаєва 23а (Декабристів 23а) вирішити проблему з мишами. Вже в декількох квартирах їх побачили та ліквідували самотужки. Але це не вихід, а наша компанія, яка обслуговує будинок, не виконує дератизацію, хоча та включена у перелік послуг, які ми сплачуємо щомісяця. Компанія «Центральний 1», — написала у зверненні Ірина Молчанова.

Мешканці будинку на вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів) скаржаться на наявність гризунів у квартирах.

Натомість в управляючій компанії заявили, що цього року вже проводили дератизацію гризунів і повторно подали заявку до відповідної служби.

— В цьому році вже травили. Також сьогодні поступила офіційна заявка від мешканців і ми вже зробили заявку в спеціальну службу яка це буде робити, — сказала співробітниця компанії «Центральний 1».

Нагадаємо, мешканці будинку за адресою Соборна, 9, у Миколаєві скаржаться на відсутність тепла у квартирах з початку опалювального сезону.