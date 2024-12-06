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Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ

  • Пресреліз

  • Голова Миколаївської обласної ради

  • 17:30, 06 грудня, 2024

Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУВійськових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 

Захисників та захисниць 123-ї бригади тероборони привітали з Днем Збройних сил України та вручили відзнаки Миколаївської обласної ради «Хрест Святого Миколая». 

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Сьогодні вони стоять на фронті, захищають нашу державу та ризикують життям заради вільного майбутнього України. На різних напрямках вони нищать ворога та завдають непоправних втрат. Це українська козацька сила, втілена у наших воїнах. 

Ці хлопці та дівчата виконують складні задачі на фронті, будуть оборонні споруди та займаються іншою, не менш важливою роботою. Дякую вам за вашу мужність!

Також передали три дрони DJI Mavik 3 PRO та генератор для потреб бригади від благодійників. Поспілкувався з командиром бригади. Потреба у дронах досі дуже висока, тому якщо бачите відповідні збори – долучайтеся. На жаль, дрони зараз розхідний матеріал, але такий, що рятує життя. 

Разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та заступником Денисом Андрєєвим привітали оборонців з військової служби правопорядку. Вручив відзнаки «Хрест Святого Миколая». На жаль, кілька з них вручив посмертно. Ми втрачаємо кращих синів та доньок, і платимо надзвичайно високу ціну за свободу та незалежність. Ми знаємо, за що боремось, і неодмінно свого добʼємось. Вічна памʼять усім загиблим Героям. Щирі співчуття рідним.

Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 
Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ. Фото: Антон Табунщик 

Нагадаємо, у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України (ЗСУ) з’явилась нова відзнака — «За штурм», яка буде вручатись військовослужбовцям, які проявили особисту мужність, рішучість та професіоналізм у виконанні своїх обов’язків.

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