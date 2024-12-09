У Миколаєві протягом тижня народилися 44 дитини

Протягом минулого тижня у Миколаєві народилось 44 малюка. Ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 29 листопада по 5 грудня народилося 44 дитини.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 15 дівчат і 29 хлопчиків.

Також зазначили, що загалом з початку року в Миколаєві народилося 2207 дітлахів, серед них 32 двійні.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, з 25 листопада по 1 грудня, у пологових будинках Миколаївської області народилося 69 дітей, серед яких одна двійня.