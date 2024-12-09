У Миколаєві протягом тижня народилися 44 дитини
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:00, 09 грудня, 2024
-
У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 29 листопада по 5 грудня народилося 44 дитини.
У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 15 дівчат і 29 хлопчиків.
Також зазначили, що загалом з початку року в Миколаєві народилося 2207 дітлахів, серед них 32 двійні.
«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, з 25 листопада по 1 грудня, у пологових будинках Миколаївської області народилося 69 дітей, серед яких одна двійня.
Останні новини про: Медицина