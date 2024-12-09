На Миколаївщині очікується поступове похолодання, — гідрометцентр

На Миколаївщині очікується поступове похолодання. Ілюстративне фото: Pixabay

На Миколаївщині упродовж цього тижня погода буде мінливою, а на вихідних вночі очікуються морози.

Про це повідомила синоптикиня Миколаївського обласного центру гідрометеорології Тамара Волошина, пише «Суспільне. Миколаїв».

На початку тижня збережеться тепла погода. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 °C, вдень — від +4 до +9 °C. Очікуються дощі, можливий мокрий сніг у північних районах області. Вітер південно-східний, з поривами до 12 метрів в секунду.

В центрі гідрометеорології повідомили про можливий туман у вівторок, 10 грудня, видимість складатиме від 100 до 500 метрів. Вдень прогнозується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. За даними синоптиків, встановлено I рівень небезпечності — жовтий.

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За словами синоптикині, у середу та четвер атмосферний фронт спричинятиме поступове зниження температури. Вітер змінить напрямок на північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі буде до 0...+5 °C, вдень — до +2...+5 °C, часом дощі.

Від п’ятниці очікується похолодання, температура повітря вночі знизиться до -3...-8 °C. У вихідні можливий невеликий сніг.

Тамара Волошина зазначила, що морози більше відчують жителі північних районів області.

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