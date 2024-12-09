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На Миколаївщині очікується поступове похолодання, — гідрометцентр

На Миколаївщині очікується поступове похолодання. Ілюстративне фото: PixabayНа Миколаївщині очікується поступове похолодання. Ілюстративне фото: Pixabay

На Миколаївщині упродовж цього тижня погода буде мінливою, а на вихідних вночі очікуються морози.

Про це повідомила синоптикиня Миколаївського обласного центру гідрометеорології Тамара Волошина, пише «Суспільне. Миколаїв».

На початку тижня збережеться тепла погода. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 °C, вдень — від +4 до +9 °C. Очікуються дощі, можливий мокрий сніг у північних районах області. Вітер південно-східний, з поривами до 12 метрів в секунду. 

В центрі гідрометеорології повідомили про можливий туман у вівторок, 10 грудня, видимість складатиме від 100 до 500 метрів. Вдень прогнозується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. За даними синоптиків, встановлено I рівень небезпечності — жовтий.

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За словами синоптикині, у середу та четвер атмосферний фронт спричинятиме поступове зниження температури. Вітер змінить напрямок на північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі буде до 0...+5 °C, вдень — до +2...+5 °C, часом дощі.

Від п’ятниці очікується похолодання, температура повітря вночі знизиться до -3...-8 °C. У вихідні можливий невеликий сніг.

Тамара Волошина зазначила, що морози більше відчують жителі північних районів області.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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