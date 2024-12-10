Зеленський підписав закон про скасування тесту на IQ для кандидатів у судді

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.

Як вказано на сайті парламенту, що відповідно до документу скасовується складний тест на IQ для претендентів на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді. Таким чином скасовується вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування — ВККС визначатиме його самостійно.

Також після внесення змін для кваліфікаційного іспиту можна буде обрати спеціалізацію. У триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності не проводитиметься.

Відтепер тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна), а практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.

Реклама

Призначення суддів на Миколаївщині

Згідно розглянутих рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії від 30 травня суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення до Первомайського міськрайонного суду та Ленінського районного суду міста Миколаєва.

До першого зокрема рекомендовано призначити Наталію Коваленко, яка, згідно декларації в державному реєстрі, раніше була помічником судді у відповідному суді.

На посаду до Ленінського суду претендує Катерина Рибіцька, яка працювала суддею у Миколаївському окружному адміністративному суді.

В цілому рада погодила призначення на суддівські посади 20 осіб.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до місцевих судів. Серед них кандидатка на посаду в суд Баштанки.

Нагадаємо, 9 травня Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.

30 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала на посади суддів місцевих судів в Миколаївській області 16 кандидатів.