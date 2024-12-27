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Жителі мікрорайону Соляні залишились до вечора без води

Ремонтні роботи на мережах. Фото: Ремонтні роботи на мережах. Фото: "Миколаївводоканал».

У п’ятницю, 27 грудня, жителі мікрорайону Соляні залишились без води через ремонтні роботи.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Співробітники підприємства мають завершити роботи орієнтовно до 20:00. Цілий день припинено водопостачання у всьому мікрорайоні Соляні.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». 

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

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