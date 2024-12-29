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Відключення світла у Миколаєві та області 30 грудня: графік

Відключення світла на Миколаївщині, архівне фото: «МикВісті»Відключення світла на Миколаївщині, архівне фото: «МикВісті»

У понеділок, 30 грудня, у Миколаєві та області з 08:00 до 17:00 будуть застосовувати графіки відключень електроенергії — відключать одну чергу.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

У почерговому розрізі графік такий:

  • 2 черга (2.1 та 2.2): 12:30-16:00
  • 3 черга (3.1 та 3.2): 07:30-09:00
  • 4 черга (4.1 та 4.2): 16:00-17:30
  • 5 черга (5.1 та 5.2): 09:00-12:30

На підприємстві наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

В обленерго також закликали споживачів у періоди, коли світло з'являється за графіком — споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що головний бухгалтер Казначейства Андрій Ніколенко заявив, що планове відключення світла «Миколаївобленерго» в останній день бюджетного року може повністю зупинити роботу міського Казначейства, паралізувавши виплати зарплат і фінансування критично важливих послуг.

Він розповів, що установа тривалий час працює в складних умовах із обмеженим фінансуванням та постійними відключеннями світла.

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