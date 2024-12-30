Депутати Миколаївської обласної ради привітали діточок із зимовими святами

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Миколаївська обласна рада

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Миколаївські депутати привітали дітей із зимовими святами. Фото: Миколаївська обласна рада У понеділок, 30 грудня, депутат Миколаївської обласної ради Віталій Порхун передав понад 300 подарунків для вихованців комунальних закладів «Лисогірська спеціальна школа» та «Березківський мистецький ліцей». Про це повідомляє Миколаївська обласна рада. «Для нас надзвичайно важливо, щоб кожна дитина, незалежно від обставин, відчула святковий настрій і віру в добро. Ми робимо усе можливе, аби дарувати дітям підтримку і радість. Їхні щасливі очі – найкраще підтвердження того, що ця робота справді потрібна», – зазначив Віталій Порхун. Кожен подарунок для дітей став можливістю відчути магію свята. Для вихованців навчальних закладів це допомагає відчути увагу, турботу і підтримку. Подібні вчинки формують віру в добро та сприяють об’єднанню зусиль заради майбутнього. Нагадаємо, 20 грудня, відбулося чергове засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради, щодо розгляду заяв людей, які потрапили у складні життєві обставини.

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