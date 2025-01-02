У Миколаєві за рік спиляли 936 дерев

Знесення дерев у Миколаєві. Архівне фото "МиеВісті"

Протягом 2024 року у Миколаєві знесли 936 дерев. Однак повну інформацію щодо адрес та порід спиляних дерев «Миколаївські парки» не повідомили.

У відповіді на інформаційний запит у «Миколаївських парках» вказують, що станом на 1 грудня спиляли 458 дерев на таких ділянках:

вулиця Лазурна — берегова та територія вздовж проїзної частини (від вулиці Озерна до ж/б № 54) — 103 дерева породи тополя

вулиця Курортна (від вулиці Євгена Логінова до вул. Озерна) — 30 дерев породи тополя

вулиця Космонавтів (від вулиці Вінграновського до вулиці Електронна) — 19 дерев породи акація

вулиця Погранична (від проспекту Богоявленського до вулиці Садова) — 28 дерев породи акація, берест, клен

парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ліски» — 70 дерев породного складу,

парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» —178 дерев породного складу

парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юних героїв» —30 дерев породного складу.

Зазначимо, що точних адрес, де були знесені дерева на підприємстві не вказали. Також немає інформації щодо інших 478 спиляних дерев.

У «Миколаївських парках» додали, що дерева зносили і за зверненнями громадян на прибудинкових та дворових територіях. Однак які сама та їх кількість не вказується.

Всі роботи по знесенню дерев в місті проводили працівники «Миколаївських парків». На це витратили 175 тисяч 406 гривень.

Також протягом минулого року провели санітарну обрізку 2179 дерев, однак у «Миколаївських парках» знову не вказали точні адреси та породи дерев. Обрізку проводили працівники КП «Миколаївські парки», та витратили на роботи 657 тисяч 883 гривень.

Скриншот відповіді "Миколаївських парків" на запит "МикВісті"

Нагадаємо, що у 2023 році було знесено 1166 дерев. Згідно договору роботи виконували фахівці ТОВ «Нікелектромонтаж» та отримали за це 2 мільйони 851 тисяча 561 гривню.

У 2024 році було складено акти на 982 дерева, які підпадають під знесення. «Миколаївські парки» повідомили, що у них є документи на всі дерева, де вказані породи, адреси розташування та стан. Однак, у документі 66 дерев просто значиться як «дерево» і не вказано породу. Окрему увагу привертає намір комунальників спиляти 127 дерев лише по одному проспекту Миру. У переліку переважно тополі.

Тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

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