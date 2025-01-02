У Миколаєві за рік спиляли 936 дерев
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- Альона Коханчук
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18:36, 02 січня, 2025
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Протягом 2024 року у Миколаєві знесли 936 дерев. Однак повну інформацію щодо адрес та порід спиляних дерев «Миколаївські парки» не повідомили.
У відповіді на інформаційний запит у «Миколаївських парках» вказують, що станом на 1 грудня спиляли 458 дерев на таких ділянках:
- вулиця Лазурна — берегова та територія вздовж проїзної частини (від вулиці Озерна до ж/б № 54) — 103 дерева породи тополя
- вулиця Курортна (від вулиці Євгена Логінова до вул. Озерна) — 30 дерев породи тополя
- вулиця Космонавтів (від вулиці Вінграновського до вулиці Електронна) — 19 дерев породи акація
- вулиця Погранична (від проспекту Богоявленського до вулиці Садова) — 28 дерев породи акація, берест, клен
- парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ліски» — 70 дерев породного складу,
- парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» —178 дерев породного складу
- парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юних героїв» —30 дерев породного складу.
Зазначимо, що точних адрес, де були знесені дерева на підприємстві не вказали. Також немає інформації щодо інших 478 спиляних дерев.
У «Миколаївських парках» додали, що дерева зносили і за зверненнями громадян на прибудинкових та дворових територіях. Однак які сама та їх кількість не вказується.
Всі роботи по знесенню дерев в місті проводили працівники «Миколаївських парків». На це витратили 175 тисяч 406 гривень.
Також протягом минулого року провели санітарну обрізку 2179 дерев, однак у «Миколаївських парках» знову не вказали точні адреси та породи дерев. Обрізку проводили працівники КП «Миколаївські парки», та витратили на роботи 657 тисяч 883 гривень.
Нагадаємо, що у 2023 році було знесено 1166 дерев. Згідно договору роботи виконували фахівці ТОВ «Нікелектромонтаж» та отримали за це 2 мільйони 851 тисяча 561 гривню.
У 2024 році було складено акти на 982 дерева, які підпадають під знесення. «Миколаївські парки» повідомили, що у них є документи на всі дерева, де вказані породи, адреси розташування та стан. Однак, у документі 66 дерев просто значиться як «дерево» і не вказано породу. Окрему увагу привертає намір комунальників спиляти 127 дерев лише по одному проспекту Миру. У переліку переважно тополі.
Тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.
Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.
Також читайне матеріал «МикВісті» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».
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