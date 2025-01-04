У патрульній поліції спростували інформацію щодо автофіксації порушень страхування. Фото: Голос

У патрульній поліції повідомили, що на цей час немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо відсутності страховки у водіїв.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, для запровадження можливості фіксації цього правопорушення необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

Також зазначається, що система автофіксації наразі технічно не пристосована для фіксації такого порушення.

Водночас Олексій Білошицький підкреслив, що у разі прийняття відповідних норм громадян завчасно поінформують через офіційні джерела.

«Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше»,— сказано у повідомлені.

Нагадаємо, раніше патрульні почали використовувати прилади TruCAM для контролю швидкості на трьох аварійно небезпечних ділянках Миколаївщини.

Зазначалось, що на Миколаївщині радари використовуватимуть лише на окремих відрізках трас. Загалом патрульні контролюватимуть швидкість на 346 ділянках доріг по всій Україні.