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Планові роботи: 9 січня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У четвер, 9 січня, у Миколаєві електротранспорт не буде розвозити очищену воду. Не працюватиме й свердловина по вулиці Євгена Єщенка/Андреєва-Палагнюка, 17. 

Як повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс», завтра проводитимуть планові роботи з обслуговування обладнання. Зокрема, оброблятимуть всі ємності для очищеної води.

Зазначається, що такі заходи проводяться кожного другого четверга місяця. Наступні дати планового обслуговування в цьому році: 13 люте та 13 березня.

На підприємстві рекомендують мешканцям у зазначені дні скористатися іншими пунктами видачі очищеної води. Їх адреси можна знайти на сайті: voda.mkrada.gov.ua.

Нагадаємо, що у Миколаєві запрацювала нова точка видачі безкоштовної очищеної води по проспекту Героїв України, 79-г.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». 

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

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