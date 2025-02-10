Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

З 10 лютого на Миколаївщині встановиться суха та морозна погода. Протягом тижня вночі температура опускатиметься до -10°C, а вдень коливатиметься від -3°C до +2°C.

Про це розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, пише «Суспільне».

За її словами, на погоду в регіоні впливатиме антициклон із півночі, що сприятиме підвищенню атмосферного тиску та відсутності опадів.

Протягом тижня температура повітря вночі коливатиметься від -5°C до -10°C, а вдень очікується від -3°C до +2°C.

«Очікуємо морози, тому дарма сподівалися, що вже весна», — зазначила синоптикиня.

Ближче до кінця тижня атмосферний тиск почне знижуватися, збільшиться хмарність. Температура вночі становитиме від -2°C до -7°C, а вдень потеплішає до 0°C…+5°C. Протягом тижня переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Раніше синоптики прогнозували, що у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів.