Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно
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- Світлана Іванченко
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20:36, 10 лютого, 2025
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З 10 лютого на Миколаївщині встановиться суха та морозна погода. Протягом тижня вночі температура опускатиметься до -10°C, а вдень коливатиметься від -3°C до +2°C.
Про це розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, пише «Суспільне».
За її словами, на погоду в регіоні впливатиме антициклон із півночі, що сприятиме підвищенню атмосферного тиску та відсутності опадів.
Протягом тижня температура повітря вночі коливатиметься від -5°C до -10°C, а вдень очікується від -3°C до +2°C.
«Очікуємо морози, тому дарма сподівалися, що вже весна», — зазначила синоптикиня.
Ближче до кінця тижня атмосферний тиск почне знижуватися, збільшиться хмарність. Температура вночі становитиме від -2°C до -7°C, а вдень потеплішає до 0°C…+5°C. Протягом тижня переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Раніше синоптики прогнозували, що у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів.
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