На Миколаївщині прогнозують холодну погоду: температура опуститься до -8°

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 8 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура коливатиметься від -8° вночі до +3° вдень.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 9-14 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -4° до -6°, а вдень від 0 до +2°.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.