На Миколаївщині прогнозують холодну погоду: температура опуститься до -8°
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
3:10, 08 лютого, 2025
-
Сьогодні, 8 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура коливатиметься від -8° вночі до +3° вдень.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 9-14 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -4° до -6°, а вдень від 0 до +2°.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.
Останні новини про: Прогноз погоди