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Синоптики прогнозують на Миколаївщині холодну погоду: температура опуститься до -10° вночі

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 12 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура коливатиметься від -5° до -10° вночі, а вдень від -2° до +3°. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -6° до -8°, а вдень від 0 до +2°.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.

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