У Миколаєві створять реєстр недобросовісних підрядників, щоб КП не укладали з ними договори

У Миколаєві створять Реєстр недобросовісних підрядників. Фото: scanbe.io

У Миколаєві створять реєстр недобросовісних підрядників, з якими комунальні підприємства міста не зможуть укладати договори певний період.

У середу, 12 лютого, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради затвердили відповідне положення, повідомляють «МикВісті».

Директор юридичного департаменту міськради Євген Юзвак зазначив, що Положення щодо застосування оперативно-господарської санкції виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Миколаївської міськради, дозволить місту захиститись від недобросовісних підрядників.

За його словами, коли певне комунальне підприємство укладає договір з підрядником, він може в договорі вказати, якщо цей підрядник не виконає свої зобовʼязання, або виконає їх неякісно, то в майбутньому з ним не будуть укладатися ніякі договори.

«Даним положенням ми пропонуємо врегулювати застосування санкцій не тільки одним комунальним підприємством, а надалі, щоб всі наші комунальні підприємства не укладали з цим підрядником договори певний період», — додав він.

Для цього буде створено реєстр недобросовісних підрядників, який бачитимуть всі КП. Також планують створити робочу групу, з якою консультуватимуться перед додаванням підрядників в реєстр, щоб уникнути певних негативних наслідків.

Нагадаємо, що під час облаштування клумби з лавкою на вулиці Соборній у Миколаєві металеве кільце прикріпили безпосередньо до живого дерева. Це порушує закон України «Про рослинний світ» та «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України». За результатами перевірки директора підрядної організації притягнули до адміністративної відповідальності. Складено протокол за статтею 153 КУпАП й накладено штраф у розмірі 510 гривень.