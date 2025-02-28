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«Укренерго» запустило мобільний застосунок, який повідомляє про відключення світла

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

«Укренерго» запустило новий мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.

Як зазначили у компанії, розробка сервісу стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Данії.

У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії та чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

Наразі мобільний застосунок «Укренерго» вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал розширять. 

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК.

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