«Укренерго» запустило мобільний застосунок, який повідомляє про відключення світла
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- Альона Коханчук
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18:16, 28 лютого, 2025
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«Укренерго» запустило новий мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.
Як зазначили у компанії, розробка сервісу стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Данії.
У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії та чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.
Наразі мобільний застосунок «Укренерго» вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал розширять.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК.
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