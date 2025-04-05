На півдні України найвищий рівень тривожності серед населення через небезпечні предмети, — дослідження

Майже половина українців вважають, що інформації про вибухонебезпечні предмети недостатньо. А на півдні України саме ця тема викликає найбільше занепокоєння. Так, 30% мешканців регіону оцінюють ризик поранення від мін та боєприпасів, як високий.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного BBC Media Action у межах проєктів Програми розвитку ООН (ПРООН) за підтримки урядів Японії та Нідерландів.

Попри реальну загрозу, тема мін перебуває лише на 11-му місці серед проблем, які найбільше турбують громадян. Утім, 13% українців особисто бачили вибухонебезпечні предмети, а 31% — знаки «Небезпечно, міни!».

Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні

Дані дослідження також свідчать про суперечливу поведінку населення: хоча 90% опитаних стверджують, що діяли б обережно у разі виявлення підозрілого предмета. Наприклад, повідомили б рятувальників і не торкалися знахідки. Втім більше половини — 63%, вважають, що маркування небезпечного місця самостійно є безпечною дією. Крім того, 21% підійшли б до такого предмета, ще 14% — навіть намагались би його прибрати.

Особливу тривогу дослідників викликав рівень побутової безпечністі. Так, 17% українців працюють або проводять час на відкритих просторах, які можуть бути забруднені мінами, і часто не усвідомлюють ризику. Люди продовжують обробляти городи, відпочивати, займатися хобі, вважаючи, що добре знають місцевість і це убезпечує їх.

Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні Результати дослідження. Інфографіка: ПРООН в Україні

Опитування провели з січня по травень 2024 року й охопило 2421 респондента з підконтрольних Україні територій. До дослідження залучили 12 фокус-груп і 10 глибинних інтерв’ю з аграріями та людьми, які вже постраждали від мін та інших небезпечних предметів.

Нагадаємо, що Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше.