«Стосується не всіх»: у Міноборони пояснили, кого саме можуть розбронювати з-поміж медиків

Військові медики навчаються надавати допомогу пораненим. Ілюстративне фото: Командування медсил ЗСУ

У Міністерстві оборони запевнили, що їхній запит до Міністерства охорони здоров’я про розбронювання окремих медичних працівників стосуватиметься виключно окремих посад.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

Згідно з офіційною заявою Міноборони, прохання стосується лише медиків, які мають підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для Сил оборони, зокрема підрозділів Медичних сил Сухопутних військ.

Пріоритетними залишаються фахівці дефіцитних спеціальностей, зокрема, санітарні інструктори (медичні сестри та брати), фельдшери, а також військовозобов’язані офіцери з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)».

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Уточнюється, що кандидатури для розбронювання мають бути визначені спільно МОЗ та обласними департаментами охорони здоров’я. Відібрані фахівці зможуть підписати контракт на службу строком на один рік.

Причиною звернення в Міноборони назвали системну нестачу медичних кадрів, що виникла після рішення Кабміну про стовідсоткове бронювання медиків. За словами представників відомства, у нинішніх умовах це створює ризики для належного забезпечення військовослужбовців медичною допомогою на передовій.

«Міністерство оборони України наголошує: йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя наших військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Раніше в МОЗ повідомили, що отримали запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, у яких є потреба. Наразі там проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання.

Нагадаємо, що Україна готова розгорнути центри бронювання за кордоном, щоб знайти українців готових працювати на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.