Пух — скрізь, а вулиці не прибирають: містяни скаржаться на цвітіння платанів в центрі Миколаєва

Неприбрані від цвітіння платанів вулиці у центрі міста. Фото: МикВісті

У центрі Миколаєва, зокрема на вулиці Соборній, почався період цвітіння платанів — і разом з ним повернулися скарги на алергію.

До редакції «МикВісті» звернулася жителька Миколаєва та надіслала фото, на яких видно велику кількість пуху та пилку платанів уздовж тротуарів.

Жінка розповіла, що щодня проходить центром і щоразу відчуває погіршення самопочуття через подразнення очей, свербіж у носі та загострення симптомів алергії.

— Я виходжу на вулицю — і вже за хвилину починає текти з носа, очі сльозяться, відчувається першіння в горлі. Вдома доводиться все витрушувати, бо цей пух забивається всюди. Пух — скрізь, а вулиці не прибирають, — поскаржилася вона.

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Проблема повторюється з року в рік. Щоб уникнути подібних ситуацій, ще у 2018 році в департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради заявляли, що після наради з екологами було прийнято рішення відмовитись від обрізки платанів як засобу боротьби з пухом.

Замість цього було запропоновано альтернативу — регулярне вологе прибирання вулиць. Відповідальність за ці роботи покладено на адміністрацію Центрального району.

У 2019 році, під час аналогічної ситуації, міський голова Олександр Сєнкевич доручав подвоїти кількість вологих прибирань на цій вулиці.

Екологи рекомендують миколаївцям перетерпіти недовгий період цвітіння платанів та носити маски, а з їх пухом боротися допомагає лише вологе прибирання.

Тротуари в центрі міста, вкриті пилком і пухом. Фото: МикВісті Тротуари в центрі міста, вкриті пилком і пухом. Фото: МикВісті Тротуари в центрі міста, вкриті пилком і пухом. Фото: МикВісті

Скупчення пуху біля бордюрів, дерев і на тротуарах уздовж Соборної. Фото: МикВісті Скупчення пуху біля бордюрів, дерев і на тротуарах уздовж Соборної. Фото: МикВісті Скупчення пуху біля бордюрів, дерев і на тротуарах уздовж Соборної. Фото: МикВісті

Зокрема, у лютому 2025 року адміністрація Центрального району оголосила тендер на механізоване вакуумне та вологе прибирання доріг. Його виграла компанія «Карс Клінінг», яка погодилася прибирати вулиці центральної частини міста за 5,3 мільйона гривень. Згідно з умовами тендеру, підрядник має забезпечити вологе прибирання 489 кілометрів доріг до кінця року.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».