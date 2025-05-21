У Миколаєві на дитячих будинках сімейного типу встановили сонячні електростанції

На дитячих будинках сімейного типу в Миколаєві встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на восьми приватних будинках, де функціонують дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та проживають прийомні родини, встановили сонячні електростанції (СЕС) потужністю по 2,5 кВт.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Проєкт реалізовано за підтримки донорів з Німеччини та Швейцарії, які надали 32 комплекти обладнання — сонячні панелі разом із акумуляторами. Встановленням опікувався департамент економічного розвитку за участі Mykolaiv Water Hub.

Станом на сьогодні у місті зареєстровано 13 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних родин, які виховують 118 дітей. Сонячні електростанції встановили тим родинам, які наразі перебувають у Миколаєві й проживають у приватному секторі.

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У міській раді зазначили, що проєкт сприяє зміцненню енергетичної незалежності родин та дає змогу забезпечити їх критичними потребами під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, що за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів у Миколаєві.

Водночас мер Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Ще відомо, що сонячні станції встановлять на обʼєктах «Миколаївводоканалу». Роботи профінансують партнери з Данії.