У генпрокуратурі заявили, що правоохоронці підготують зміни в закони щодо діяльності правоохоронних органів, їх подадуть Зеленському

Генпрокурор Руслан Кравченко на брифінгу 23 липня. Фото: Бабель

Правоохоронці підготують пропозиції змін в законодавство щодо діяльності правоохоронних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), і подадуть їх президенту.

На брифінгу генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що про це домовились на зустрічі з президентом, пише «Бабель».

«На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП, вони вважають, що треба внести зміни. Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту», — сказав він.

Окремо він зазначив, що не зловживатиме своїм правом, яке він отримав внаслідок змін до закону. Ця заява пролунала після його слів про те, що він перевірить, чи НАБУ не розслідує справи, які мали б вести правоохоронні органи.

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«Я можу пообіцяти що я не буду зловживати правами, а перевірити це можна буде лише подіями, які відбудуться в майбутньому. Можу кровʼю розписатися, якщо треба», — сказав Руслан Кравченко.

Генпрокурор не вважає, що після ухвалення закону НАБУ і САП стали залежними. Він також підкреслив, що якщо будуть докази злочинів, то він як генпрокурор обовʼязково буде підписувати підозри.

«Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом [протягом своєї карʼєри], то я ніколи цього не робив. До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії», — зазначив він і додав, що вони не повинні з ним узгоджувати кожен крок.

Зазначимо, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що після ухвалення закону №12414 Спеціалізована антикорупційна прокуратура працюватиме у складі Офісу Генпрокурора, але збереже власні провадження.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.