Зеленський про протести через НАБУ і САП: «Поважаю думку суспільства»

Володимир Зеленський. Фото: rada.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував протести проти підпорядкування НАБУ і САП, заявивши, що поважає позицію громадян.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, пише «hromadske».

За словами Володимира Зеленського, важливо слухати суспільство та реагувати на його запити. Він наголосив, що українці мають право висловлювати свою думку, а влада — реагувати на це.

Президент зазначив, що після протестів було ухвалено рішення змінити ситуацію.

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— Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально — реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали — усе повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували, — сказав президент.

Також він визнав, що влада мала налагодити комунікацію ще до підписання законопроєкту, який викликав резонанс. Водночас підкреслив, що зараз головною проблемою для країни залишається війна.

— Питання номер один — це війна. Головний ворог — Росія, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що Росія намагається використати протести проти законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, для дестабілізації ситуації всередині країни.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.