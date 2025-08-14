Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

«МикВісті» передали свої воєнні репортажі до архіву. Фото: архів в Миколаївській області

Онлайн-медіа «МикВісті» передасть 146 відеосюжетів, знятих у 2022–2024 роках, до Державного архіву Миколаївської області. Це матеріали про бойові дії, наслідки атак, життя громад та роботу служб у прифронтовому регіоні.

Про це повідомили в Держархіві в Миколаївській області.

Архів у 2025 році розпочав новий напрям роботи — співпрацю з незалежними регіональними медіа, які документують воєнну реальність. «МикВісті» стали одним із перших партнерів проєкту.

«З 2009 року медіа інформує мешканців Миколаївської, Херсонської та Одеської областей про суспільні, культурні та політичні події. Попри війну, редакція зберегла стабільність, оперативність і професіоналізм і продовжує виконувати свою інформаційну місію в складних умовах», — зауважили в архіві.

Нагадаємо, що редакція регулярно виїжджає у громади Миколаївської, Херсонської та Одеської областей та висвітлює, як відновлюється життя після атак, історії людей, які продовжують працювати, навчатися та відбудовувати свої домівки. Зокрема, «МикВісті» презентували у Миколаєві документальний фільм «Вода буде завтра» про Афанасіївку, затоплену після підриву Каховської ГЕС.

Детальніше ознайомитися з матеріалами «МикВісті» можна у розділі «Тексти» або за тегами: «Воєнні злочини», «Війна в Україні», «Відбудова» та за проєктом «Вікно відновлення».

Також «МикВісті» запустили свій клуб для читачів — аби отримувати ексклюзивні матеріали та підтримувати роботу редакції, підписатися можна на сайті.