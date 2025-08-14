Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 30.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

«МикВісті» передали свої воєнні репортажі до архіву. Фото: архів в Миколаївській області«МикВісті» передали свої воєнні репортажі до архіву. Фото: архів в Миколаївській області

Онлайн-медіа «МикВісті» передасть 146 відеосюжетів, знятих у 2022–2024 роках, до Державного архіву Миколаївської області. Це матеріали про бойові дії, наслідки атак, життя громад та роботу служб у прифронтовому регіоні.

Про це повідомили в Держархіві в Миколаївській області. 

Архів у 2025 році розпочав новий напрям роботи — співпрацю з незалежними регіональними медіа, які документують воєнну реальність. «МикВісті» стали одним із перших партнерів проєкту.

«З 2009 року медіа інформує мешканців Миколаївської, Херсонської та Одеської областей про суспільні, культурні та політичні події. Попри війну, редакція зберегла стабільність, оперативність і професіоналізм і продовжує виконувати свою інформаційну місію в складних умовах», — зауважили в архіві.

Нагадаємо, що редакція регулярно виїжджає у громади Миколаївської, Херсонської та Одеської областей та висвітлює, як відновлюється життя після атак, історії людей, які продовжують працювати, навчатися та відбудовувати свої домівки. Зокрема, «МикВісті» презентували у Миколаєві документальний фільм «Вода буде завтра» про Афанасіївку, затоплену після підриву Каховської ГЕС.

Детальніше ознайомитися з матеріалами «МикВісті» можна у розділі «Тексти» або за тегами: «Воєнні злочини», «Війна в Україні», «Відбудова» та за проєктом «Вікно відновлення».

Також «МикВісті» запустили свій клуб для читачів — аби отримувати ексклюзивні матеріали та підтримувати роботу редакції, підписатися можна на сайті.

Останні новини про: Війна в Україні

У Ростові дрон влучив у житловий будинок, росіяни заявили про 13 постраждалих
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
Трамп може запропонувати Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир, — Telegraph
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп може запропонувати Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир, — Telegraph
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
У Ростові дрон влучив у житловий будинок, росіяни заявили про 13 постраждалих

У Миколаєві змінили правила знесення дерев та кущів

У Первомайській громаді збираються закрити школу через малу кількість учнів

3 години тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay