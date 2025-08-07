У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Дитяче містечко «Казка» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Після ряду скарг миколаївців заступник міського голови Анатолій Петров оглянув дитяче містечко «Казка» і заявив, що загальний санітарний стан там задовільний.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Зазначимо, що днями до редакції звернулась місцева жителька, яка показала стан території закладу та каскадного басейну, заповненого брудною зеленою водою.

Віцемер відповів, що одразу після публікації новини поїхав до містечка та оглянув його. Він визнав, що воду у басейні дійсно не міняли довгий час, однак загальний стан закладу вважає цілком задовільним.

— Я був на обʼєкті одразу після виходу публікації. Загальний санітарний стан добрий, крім басейну. Басейн почистили, і, думаю, зроблять профілактику, щоб не було грибка. Через день-два почнуть заповнювати його водою. За басейн отримали на горіхи, більше такого не буде, — пообіцяв він.

Анатолій Петров також зазначив, що за рослинністю у «Казці» доглядають, однак через посушливі погодні умови це складно контролювати.

— Ви ж на півдні живете, якщо у нас на сонці 50 градусів, то в нас не дуже щось росте. Система поливу є, але не кругом, не по всій «Казці», — сказав віцемер.

На питання про зобовʼязання підприємця, який орендує територію містечка під розважальні комплекси, щодо прибирання заступник мера відповів, що має ознайомитись з договором оренди і поспілкуватись з Олександром Скрипіним.

Варто зазначити, що це друга за останній час скарга від миколаївців щодо стану «Казки». Нещодавно миколаївець Юрій Решетник розповів, що на території парку деінде стирчать цвяхи, пошкоджена плитку, обвалена штукатурка та цегла.

Раніше журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Нагадаємо також, що у містечку руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.

Ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Зазначимо, що у торік аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

В квітні 2025 року адміністрація «Казки» працює над тим, щоб зобовʼязати підрядника — компанію «Антарес-буд» — власним коштом відновити пошкоджені елементи басейну навколо корабля у дитячому містечку.