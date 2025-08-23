Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Фото: Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі. Фото: "МикВісті"

Дитяче містечко «Казка» у Миколаєві виглядає недоглянутим, попри те, що два тижні тому через скарги містян там з інспекцією побував заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров. Доріжки і навіть лавки брудні через пташиний послід, а вода в басейні навколо корабля брудна і зацвіла. 

У цьому пересвідчилась кореспондентка «МикВісті», яка оглянула парк, стан якого у мерії оцінили як «добрий».

Як відомо, кілька тижнів тому до нашої редакції звернулась жителька Миколаєва, яка поскаржилася на стан води у каскадному басейні на території парку: вода в ньому була брудна та, судячи з усього, не оновлювалась довгий час. Реагуючи на публікацію профільний заступник мера Миколаєва Анатолій Петров перевірив парк та повідомив, що басейн почистили та мали зробити профілактику від грибка.

— Я був на обʼєкті одразу після виходу публікації. Загальний санітарний стан добрий, крім басейну. Басейн почистили, і, думаю, зроблять профілактику, щоб не було грибка, — сказав тоді Анатолій Петров.

Журналістка «МикВісті» пересвідчилась, що воду в каскадному басейні оновили, як і обіцяли. Наліт та цвітіння зникли, однак оздоблення басейну й досі частково пошкоджене.

Стан каскадного басейну в "Казці". Фото: "МикВісті"
Стан каскадного басейну в Стан каскадного басейну в "Казці". Фото: "МикВісті"

Стан корабля «Буян» ж залишається незадовільним: на його корпусі видно численні написи, на палубі — ржавчину. Басейн довкола корабля виглядає брудно: зелена вода, листя, пір’я, гілки та пташиний послід роблять його не лише непривабливим, але і небезпечним для дітей.

Вода в басейні біля корабля "Буян" в "Казці". Фото: "МикВісті"
Вода в басейні біля корабля Вода в басейні біля корабля "Буян" в "Казці". Фото: "МикВісті"
Корабель "Буян", серпень 2025. Фото: "МикВісті"
Корабель Корабель "Буян", серпень 2025. Фото: "МикВісті"

Парк має проблему з пташиним послідом. Він там всюди: на доріжках, лавках та будівлях. 

Пташиний послід на території дитячого містечка "Казка". Фото: "МикВісті"
Пташиний послід на території дитячого містечка Пташиний послід на території дитячого містечка "Казка". Фото: "МикВісті"

Замок, на стан якого неодноразово звертали увагу відвідувачі, залишається аварійним — цегла руйнується, у деяких місцях видно  електричні дроти.

Замок, дитяче містечко "Казка". Фото: "МикВісті"
Замок, дитяче містечко Замок, дитяче містечко "Казка". Фото: "МикВісті"

Амфітеатр також потребує ремонту: панорама вицвіла, штукатурка осипається, арки поступово руйнуються.

Амфітеатр в "Казці". Фото: "МикВісті"
Амфітеатр в Амфітеатр в "Казці". Фото: "МикВісті"

У зоні дерев’яних будиночків місцями виступають цвяхи.

Цвях, стричащий з дерев'яного будиночка в "Казці". Фото: "МикВісті"

Зелені насадження виглядають неоднорідно: на одних ділянках парк доглянутий, в інших — трава вигоріла, а кущі занедбані. Територія загалом прибирається, але в зонах парку  рівень догляду різниться.

Зелені насадження в "Казці". Фото: "МикВісті"
Зелені насадження в Зелені насадження в "Казці". Фото: "МикВісті"

Більше про «Казку»

Раніше журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Нагадаємо також, що у містечку руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу. 

Ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Зазначимо, що у торік аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

В квітні 2025 року повідомлялось, що адміністрація «Казки» працює над тим, щоб зобовʼязати підрядника — компанію «Антарес-буд» — власним коштом відновити пошкоджені елементи басейну навколо корабля у дитячому містечку. 

 

