  пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 26.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.8° Ясне небо

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 15 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Г. Петрової;
  • вул. Бузника;
  • пр. Центральний;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. П. Глазового;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. А. Константінова;
  • вул. Трояндова.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Староболгарська;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. Трояндова;
  • вул. А. Константінова;
  • пров. Дружний;
  • пров. Топольний;
  • вул. Вазова;
  • вул. Левського;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. С. Цветка;
  • вул. Малко-Тирнівська;
  • вул. Повітряних Сил;
  • вул. Молодіжна;
  • пров. Військовий;
  • пров. Новобудівний;
  • вул. Військово-Морських Сил України;
  • вул. Західна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

