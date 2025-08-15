Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Свято з пухнастими, подарунки та кіно просто неба у Миколаєві: «Друзі поруч» запрошують на день народження

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Фото: «Друзі поруч»

Зоозахисна організація «Друзі поруч» у п’ятницю, 15 серпня, запрошує миколаївців на святкування свого дня народження, яке відбудеться на «8 причалі».

Благодійне свято розпочнеться о 18:00 з акції з пошуку родин для безпритульних тварин. Гостей чекають подарунки, частування, цікаві активності та теплі зустрічі з пухнастими підопічними організації.

Також запланований показ фільму про собак на великому екрані під відкритим небом та особлива атмосфера, яку створюватимуть волонтери та друзі спільноти.

Організатори запрошують приходити з родиною та друзями «і, можливо, саме цього вечора ви знайдете собі вірного чотирилапого друга».

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

«Запрошуємо друзів на нашу Днюху! Запрошуємо людей, які хочуть взяти собачку у родину! Вас чекають подарунки, частування та багато цікавого! З повагою та до скорої зустрічі! «Друзі поруч», — йдеться анонсі.

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.

Apple Pay