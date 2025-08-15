Свято з пухнастими, подарунки та кіно просто неба у Миколаєві: «Друзі поруч» запрошують на день народження
Марія Хаміцевич
12:15, 15 серпня, 2025
Зоозахисна організація «Друзі поруч» у п’ятницю, 15 серпня, запрошує миколаївців на святкування свого дня народження, яке відбудеться на «8 причалі».
Благодійне свято розпочнеться о 18:00 з акції з пошуку родин для безпритульних тварин. Гостей чекають подарунки, частування, цікаві активності та теплі зустрічі з пухнастими підопічними організації.
Також запланований показ фільму про собак на великому екрані під відкритим небом та особлива атмосфера, яку створюватимуть волонтери та друзі спільноти.
Організатори запрошують приходити з родиною та друзями «і, можливо, саме цього вечора ви знайдете собі вірного чотирилапого друга».
«Запрошуємо друзів на нашу Днюху! Запрошуємо людей, які хочуть взяти собачку у родину! Вас чекають подарунки, частування та багато цікавого! З повагою та до скорої зустрічі! «Друзі поруч», — йдеться анонсі.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.
Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.
Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.
Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.
