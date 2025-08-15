Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У США близько 120 тисяч українських біженців можуть втратити право на проживання у країні

Фото: Getty ImagesУ США близько 120 тисяч українських біженців можуть втратити право на проживання у країні. Фото: Getty Images

Близько 120 тисяч біженців із України можуть втратити правовий захист на проживання у США, якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів.

Про це пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що близько 120 тисяч українців, які прибули до США протягом останніх двох років, можуть втратити свій гуманітарний захист.

Йдеться про громадян, які приїхали в США за програмою «Єдність за Україну», створену адміністрацією Джо Байдена. Відповідно до неї, українці отримували гуманітарне умовно-дострокове звільнення — право на проживання на дворічний термін із можливістю подовження.

У виданні пояснюють, що до США в межах програми на проживання прибули близько чверті мільйона українців. Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, мають окремий захист — тимчасовий статус.

Однак 120 тисяч громадян України, які прибули після зазначеної дати, почнуть перебувати в США нелегально, коли термін дії їхнього гуманітарного умовного звільнення вичерпається.

Однак зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

