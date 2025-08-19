Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: AntonMatyukhaСвітло. Ілюстративне фото: AntonMatyukha

Сьогодні, 19 серпня, у Миколаєві через ремонтні роботи та технічне обслуговування деякі вулиці залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Радіо
  • вул. Обсерваторна

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 1 Ковальський
  • пров. 2 Ковальський
  • вул. Млинна
  • вул. Садова
  • вул. П. Саксаганського
  • вул. Бронзова
  • вул. Козака Матвія
  • вул. Фермерська

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

 

