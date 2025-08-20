На ремонт театру драми та музкомедії в Миколаєві витратять понад ₴3 млн

Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. Фото: Facebook-сторіека театру

Департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації має намір витратити 3,1 мільйона гривень на реконструкцію будівлі Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За даними ресурсу, замовник оголосив тендер на реконструкцію театру на вулиці Дунаєва, 59 вартістю 3 мільйони 165 тисяч 885 гривень. За ці кошти підрядник до кінця 2025 року має оновити покрівлю, сходи, виконати внутрішнє оздоблення та фасаду театру.

Скриншот тендеру з ProZorro

Передбачається демонтаж старих сходів, балок та частин покриттів. На даху замінять покрівлю, облаштують водостічну систему. Також встановлять нові пожежні сходи, площадки з огорожею.

Усередині заплановано монтаж нових металопластикових дверей, вирівнювання і фарбування стін та стель, облицювання керамічною плиткою та декоративними елементами. Для підлог передбачено вирівнювання, укладання лінолеуму чи плитки, а також ремонт тріщин.

Фасад будівлі оздоблять штукатурку «короїд» та пофарбують. Додатково проведуть ремонт тріщин у стінах і перегородках, щоб укріпити конструкцію.

Наразі учасники мають змогу подати пропозиції, переможця оберуть на аукціоні 3 вересня.

Нагадаємо, що у 2021 році Управління капітального будівництва Миколаївської ОВА витратило 4,3 мільйона гривень на реконструкцію будівлі Академічного українського театру.

Відновлення Миколаївського драматичного театру

22 вересня 2022 року вибуховою хвилею було вибито вікна, пошкоджено стіни, зали та гримерки театру. Однак, найбільшої руйнації зазнали цінні античні скульптури, які зберігалися у театральному сквері: «Сатира» або «Діоніс античний» і «Муза». Не врятувало пам'ятки навіть те, що працівники закладу з перших днів війни намагалися вберегти скульптури та обкладали їх мішками з піском.

У пам’ятку архітектури 19 століття влучила ворожа ракета С-300. Театр почали відновлювати та продовжували приймати глядачів. Як сьогодні виглядає історична будівля, дивіться у фоторепортажі «НикВести».

1 жовтня 2023 року у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили Велику залу, яку відновили після російської атаки.