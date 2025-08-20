Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 25.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На ремонт театру драми та музкомедії в Миколаєві витратять понад ₴3 млн

Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. Фото: Facebook-сторіека театруМиколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. Фото: Facebook-сторіека театру

Департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації має намір витратити 3,1 мільйона гривень на реконструкцію будівлі Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За даними ресурсу, замовник оголосив тендер на реконструкцію театру на вулиці Дунаєва, 59 вартістю 3 мільйони 165 тисяч 885 гривень. За ці кошти підрядник до кінця 2025 року має оновити покрівлю, сходи, виконати внутрішнє оздоблення та фасаду театру.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Передбачається демонтаж старих сходів, балок та частин покриттів. На даху замінять покрівлю, облаштують водостічну систему. Також встановлять нові пожежні сходи, площадки з огорожею.

Усередині заплановано монтаж нових металопластикових дверей, вирівнювання і фарбування стін та стель, облицювання керамічною плиткою та декоративними елементами. Для підлог передбачено вирівнювання, укладання лінолеуму чи плитки, а також ремонт тріщин.

Фасад будівлі оздоблять штукатурку «короїд» та пофарбують. Додатково проведуть ремонт тріщин у стінах і перегородках, щоб укріпити конструкцію.

Наразі учасники мають змогу подати пропозиції, переможця оберуть на аукціоні 3 вересня.

Реклама

Нагадаємо, що у 2021 році Управління капітального будівництва Миколаївської ОВА витратило 4,3 мільйона гривень на реконструкцію будівлі Академічного українського театру.

Відновлення Миколаївського  драматичного театру

22 вересня 2022 року вибуховою хвилею було вибито вікна, пошкоджено стіни, зали та гримерки театру. Однак, найбільшої руйнації зазнали цінні античні скульптури, які зберігалися у театральному сквері: «Сатира» або «Діоніс античний» і «Муза». Не врятувало пам'ятки навіть те, що працівники закладу з перших днів війни намагалися вберегти скульптури та обкладали їх мішками з піском.

У пам’ятку архітектури 19 століття влучила ворожа ракета С-300. Театр почали відновлювати та продовжували приймати глядачів. Як сьогодні виглядає історична будівля, дивіться у фоторепортажі «НикВести».

1 жовтня 2023 року у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили Велику залу, яку відновили після російської атаки.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську
«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.
Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ
Реклама

Читайте також:

новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тендери та закупівлі

Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ
«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.
За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий

Меру Баштанки повідомили про підозру у розтраті грошей під час закупівлі одягу для військових

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay