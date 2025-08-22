Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

У четвер, 22 серпня 2025 року, в Миколаєві проводитимуться ремонтні та реконструкційні роботи на електромережах. У зв’язку з цим на низці вулиць тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

· вул. Севастопольська,

· вул. Соборна,

· вул. Маріупольська,

· просп. Центральний,

· вул. Ігоря Бедзая

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

· пров. Дружний,

· пров. Топольний,

· вул. Вазова,

· вул. Левського,

· вул. Чорноземна,

· вул. С. Цвєтка,

· вул. Малко-Тирнівська,

· пров. Військовий,

· пров. Новобудівний,

· вул. Військово-Морських Сил України,

· вул. Західна,

· вул. Молодіжна,

· вул. Повітряних Сил,

· пров. Мирни

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.