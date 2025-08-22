В Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією

Повернення українців, що перебували на кордоні РФ та Грузії. Фото: Facebook / Andrij Sybiha

Україна повернула 65 свої громадян, які перебували у буферній зоні на пункті пропуску «Даріалі» на кордоні Росії та Грузії.

Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко .

Людей вдалося вивезти 21-22 серпня через територію Молдови. Серед них — 10 жінок та 8 тяжкохворих.

До цього всі 65 людей перебували на «Даріалі» фактично в умовах гуманітарної кризи. Їх залишили без документів, належного харчування та медичної допомоги.

Повернення українців, що перебували на кордоні РФ та Грузії. Фото: Ігор Клименко

Міністри наголосили, що МЗС разом із посольствами та партнерами з Грузії і Молдови продовжують роботу з повернення решти громадян, які виявили бажання поїхати в Україну.

Що відбувається на кордоні?

На Російсько-Грузинському кордоні вже кілька місяців триває проблема з утриманням громадян України, яких Росія депортувала після ув’язнення у своїх тюрмах. На територію Грузії їх не пропускають через відсутність документів і судимості за тяжкі злочини. Люди вимушено живуть у підвалі на переході «Даріалі» — «Верхній Ларс».

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснюють, що з початку повномасштабної війни росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строки покарання закінчилися, цих людей відпустили лише з довідками, які не є документами для перетину кордону.

Українське консульство у Тбілісі видає ноти, що підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення додому. Але рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона.

Україна готова забирати своїх громадян напряму, але Росія ігнорує цей заклик. Загалом із пункту пропуску на кордоні Росії та Грузії вже вдалося повернути 109 людей.

Слід також нагадати, що Україна запровадила санкції проти Грузії. За словами президента України Володимира Зеленського, санкції ввели проти осіб — «тієї частини влади, яка здає Грузію Путіну». Крім того, президент України закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень.