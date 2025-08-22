Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 29.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією

Повернення українців, що перебували на кордоні рф та Грузії. Фото: Facebook / Andrij SybihaПовернення українців, що перебували на кордоні РФ та Грузії. Фото: Facebook / Andrij Sybiha

Україна повернула 65 свої громадян, які перебували у буферній зоні на пункті пропуску «Даріалі» на кордоні Росії та Грузії.

Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Людей вдалося вивезти 21-22 серпня через територію Молдови. Серед них — 10 жінок та 8 тяжкохворих.

До цього всі 65 людей перебували на «Даріалі» фактично в умовах гуманітарної кризи. Їх залишили без документів, належного харчування та медичної допомоги.

Повернення українців, що перебували на кордоні РФ та Грузії. Фото: Ігор КлименкоПовернення українців, що перебували на кордоні РФ та Грузії. Фото: Ігор Клименко

Міністри наголосили, що МЗС разом із посольствами та партнерами з Грузії і Молдови продовжують роботу з повернення решти громадян, які виявили бажання поїхати в Україну.

Що відбувається на кордоні?

На Російсько-Грузинському кордоні вже кілька місяців триває проблема з утриманням громадян України, яких Росія депортувала після ув’язнення у своїх тюрмах. На територію Грузії їх не пропускають через відсутність документів і судимості за тяжкі злочини. Люди вимушено живуть у підвалі на переході «Даріалі» — «Верхній Ларс».

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснюють, що з початку повномасштабної війни росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строки покарання закінчилися, цих людей відпустили лише з довідками, які не є документами для перетину кордону.

Українське консульство у Тбілісі видає ноти, що підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення додому. Але рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона.

Україна готова забирати своїх громадян напряму, але Росія ігнорує цей заклик. Загалом із пункту пропуску на кордоні Росії та Грузії вже вдалося повернути 109 людей.

Слід також нагадати, що Україна запровадила санкції проти Грузії. За словами президента України Володимира Зеленського, санкції ввели проти осіб — «тієї частини влади, яка здає Грузію Путіну». Крім того, президент України закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України
За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами
На Херсонщині через обстріли загинула людина: десятки будинків пошкоджено
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли загинула людина: десятки будинків пошкоджено
За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами
Зеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України

Сортувальна станція сміття потрібна, але на інших умовах, — Кім

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

21 година тому

Для двох садків Шевченківської громади планують побудувати нові укриття за ₴13,5 млн

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay