У школах Південної Кореї заборонять телефони, суспільство говорить про порушення прав

У Південній Кореї з 2026 року заборонять смартфони на уроках у школах. Фото: Reuters

Парламент Південної Кореї ухвалив закон, який забороняє використання смартфонів та інших смартпристроїв під час уроків у початкових і середніх школах.

Правила почнуть діяти з 2026 року, пише The New York Times

Заборона стосується лише навчального часу: на перервах діти зможуть користуватися телефонами. Виключення робитимуть для навчальних цілей і надзвичайних ситуацій.

Закон не передбачає конкретних покарань, але дає директорам і вчителям право обмежувати використання гаджетів.

Більшість шкіл у Південній Кореї вже мали подібні внутрішні правила з 2023 року, однак тепер обмеження стане загальнонаціональним.

Причиною нововведення називають зростання залежності від гаджетів. За даними уряду, майже 25% жителів країни не можуть контролювати час, проведений зі смартфоном. Серед дітей і підлітків цей показник ще вищий — 43%.

Водночас частина суспільства виступає проти закону, вважаючи, що він порушує свободу спілкування та право на приватність.

Подібні обмеження вже діють у Франції, Фінляндії, Італії, Нідерландах, Китаї та в деяких штатах США, зокрема у Нью-Йорку, Флориді та Вірджинії.

Також школярам найбільшої за населенням канадської провінції Онтаріо заборонили користуватися мобільними телефонами у навчальних закладах.