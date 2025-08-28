Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 28.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Тепер студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію»

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

На порталі «Дія» для студентів з'явилася можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби застосунку.

Для того, щоб змінити своє місце проживання, необхідно:

  • авторизуватися на порталі «Дія»,
  • обрати в кабінеті Послуги — Зміна місця проживання,
  • вказати навчальний заклад та гуртожиток,
  • за потреби додати номер та дату договору про проживання,
  • підписати заяву «Дія.Підписом» або КЕП і відправити.

«Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі «Дія», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже 23 навчальних заклади України спростили заселення до гуртожитків із «Дією». 

Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський доручив уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.

Останні новини про: Освіта

Для двох садків Шевченківської громади планують побудувати нові укриття за ₴13,5 млн
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
Реклама

Читайте також:

новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
новини

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там досить погана динаміка, треба швидше», — у Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
Для двох садків Шевченківської громади планують побудувати нові укриття за ₴13,5 млн

Сєнкевич — Telegram-каналам: «Я клав на вас з прибором»

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

2 години тому

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay