Тепер студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію»
- Світлана Іванченко
17:09, 28 серпня, 2025
На порталі «Дія» для студентів з'явилася можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби застосунку.
Для того, щоб змінити своє місце проживання, необхідно:
- авторизуватися на порталі «Дія»,
- обрати в кабінеті Послуги — Зміна місця проживання,
- вказати навчальний заклад та гуртожиток,
- за потреби додати номер та дату договору про проживання,
- підписати заяву «Дія.Підписом» або КЕП і відправити.
«Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі «Дія», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вже 23 навчальних заклади України спростили заселення до гуртожитків із «Дією».
Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський доручив уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.
