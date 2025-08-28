Тепер студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію»

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

На порталі «Дія» для студентів з'явилася можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби застосунку.

Для того, щоб змінити своє місце проживання, необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія»,

обрати в кабінеті Послуги — Зміна місця проживання,

вказати навчальний заклад та гуртожиток,

за потреби додати номер та дату договору про проживання,

підписати заяву «Дія.Підписом» або КЕП і відправити.

«Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі «Дія», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже 23 навчальних заклади України спростили заселення до гуртожитків із «Дією».

Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський доручив уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.