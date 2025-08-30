Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    30 серпня, 2025

  • 33.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 33.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З 1 вересня школи Одеси приймуть 6 тисяч першокласників: це вдвічі менше ніж до війни

Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У 2025 році до першого класу в Одесі піде близько 6 тисяч дітей — це майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, пишуть «МикВісті».

«Тоді у нас було 12,5 тисяч першачків. Цього року ми очікуємо майже 6 тисяч», — розповіла Олена Буйневич.

Натомість загальна кількість учнів становитиме близько 89 тисяч. Частина дітей, які перебувають за кордоном, навчатимуться дистанційно.

Зі 120 шкіл Одеси 92 мають власні укриття, уточнила посадовиця. Ще 28 користуються розташованими поруч.

«Цього року нам вдалося збільшити кількість укриттів, зокрема в школах, де раніше це було неможливо через наявність міських комунікацій під будівлями. Завдяки підтримці колег з інших департаментів відкрито кілька нових укриттів поблизу закладів освіти — вони просторі й зможуть приймати наших дітей у разі потреби», — зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

Останні новини про: Одеса

Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші
В Одесі встановлять нові камери автофіксації
В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски
Реклама

Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски
В Одесі встановлять нові камери автофіксації
Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші

В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в будинках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

1 година тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay