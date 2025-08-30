З 1 вересня школи Одеси приймуть 6 тисяч першокласників: це вдвічі менше ніж до війни

Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У 2025 році до першого класу в Одесі піде близько 6 тисяч дітей — це майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, пишуть «МикВісті».

«Тоді у нас було 12,5 тисяч першачків. Цього року ми очікуємо майже 6 тисяч», — розповіла Олена Буйневич.

Натомість загальна кількість учнів становитиме близько 89 тисяч. Частина дітей, які перебувають за кордоном, навчатимуться дистанційно.

Зі 120 шкіл Одеси 92 мають власні укриття, уточнила посадовиця. Ще 28 користуються розташованими поруч.

«Цього року нам вдалося збільшити кількість укриттів, зокрема в школах, де раніше це було неможливо через наявність міських комунікацій під будівлями. Завдяки підтримці колег з інших департаментів відкрито кілька нових укриттів поблизу закладів освіти — вони просторі й зможуть приймати наших дітей у разі потреби», — зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.