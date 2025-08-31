Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    31 серпня, 2025

  • 27.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 27.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Платна парковка у центрі Миколаєва. Фото «МикВісті»Платна парковка у центрі Миколаєва. Фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар звернувся до виконавчого комітету з проханням надати обґрунтування економічної ефективності платного паркування в місті. 

З таким зверненням він виступив під час сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як стало відомо, за перший місяць роботи система поповнила міський бюджет на близько 47 тисяч гривень.

— Минув місяць після початку роботи платного паркування і за цей місяць користувачі сплатили 83 тисячі 920 гривень. Після необхідних відрахувань місцевий бюджет отримає всього 40 тисяч гривень. Це дуже маленькі гроші, — зазначив Андрій Янтар.

Реклама

Депутат наголосив, що через запровадження платних стоянок водії масово почали паркуватися зокрема на вулицях Мало Морській та Шнеєрсона. Він запропонував надати виконкому протокольне доручення щодо аналізу доцільності впровадження системи платного паркування в нинішньому форматі.

— Незручностей більше, ніж економічної вигоди. Думаю, містяни скажуть нам тільки спасибі, — додав він.

В свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич погодився з необхідністю аналізу ситуації, але підкреслив, що питання стосується не лише наповнення бюджету, а й організації дорожнього руху. 

— Це і про організацію дорожнього руху. Я щоранку їду на роботу по Нікольській і раніше там була одна полоса, а зараз три. Машини паркуються… Система платного паркування є повсюди. В Україні теж: Одеса, Київ, Дніпро, Кропивницький. Питання не в тому, що якість чи ціна паркування… , — зазначив мер.

У відповідь Андрій Янтар зауважив, що це можуть контролювати інспектори з паркування.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував депутатам дочекатися результатів першого місяця роботи паркувальних майданчиків, після чого можна буде проаналізувати фінансові надходження і повернутись до цього питання на наступній сесії.

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів. 

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях
Прокурор пояснив, чому правоохоронці зацікавились конкурсом на сортування сміття Миколаєві
«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня
Реклама

Читайте також:

новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня
Прокурор пояснив, чому правоохоронці зацікавились конкурсом на сортування сміття Миколаєві
Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

5 годин тому

Поліція затримала водія рейсового мікроавтобуса, що потрапив у ДТП на Миколаївщині

ІНЦИДЕНТ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay