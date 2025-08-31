Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Платна парковка у центрі Миколаєва. Фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар звернувся до виконавчого комітету з проханням надати обґрунтування економічної ефективності платного паркування в місті.

З таким зверненням він виступив під час сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як стало відомо, за перший місяць роботи система поповнила міський бюджет на близько 47 тисяч гривень.

— Минув місяць після початку роботи платного паркування і за цей місяць користувачі сплатили 83 тисячі 920 гривень. Після необхідних відрахувань місцевий бюджет отримає всього 40 тисяч гривень. Це дуже маленькі гроші, — зазначив Андрій Янтар.

Депутат наголосив, що через запровадження платних стоянок водії масово почали паркуватися зокрема на вулицях Мало Морській та Шнеєрсона. Він запропонував надати виконкому протокольне доручення щодо аналізу доцільності впровадження системи платного паркування в нинішньому форматі.

— Незручностей більше, ніж економічної вигоди. Думаю, містяни скажуть нам тільки спасибі, — додав він.

В свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич погодився з необхідністю аналізу ситуації, але підкреслив, що питання стосується не лише наповнення бюджету, а й організації дорожнього руху.

— Це і про організацію дорожнього руху. Я щоранку їду на роботу по Нікольській і раніше там була одна полоса, а зараз три. Машини паркуються… Система платного паркування є повсюди. В Україні теж: Одеса, Київ, Дніпро, Кропивницький. Питання не в тому, що якість чи ціна паркування… , — зазначив мер.

У відповідь Андрій Янтар зауважив, що це можуть контролювати інспектори з паркування.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував депутатам дочекатися результатів першого місяця роботи паркувальних майданчиків, після чого можна буде проаналізувати фінансові надходження і повернутись до цього питання на наступній сесії.

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату.