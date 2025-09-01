Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У «Дії» запустили першого у світі державного ШІ-агента, — Мінцифри

На порталі «Дія» з’явився штучний інтелект-асистент, який, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, стане першим у світі державним ШІ-агентом, здатним не лише відповідати на запитання, а й надавати послуги безпосередньо в чаті.

Він продемонстрував тестування нової функції. Він ввів запит на отримання довідки про доходи, після чого система повідомила, що документ з’явиться в особистому кабінеті, а сповіщення про це надійде на електронну пошту.

Незабаром ШІ-асистент стане доступним і в мобільному застосунку «Дія».

«Україна робить ставку на штучний інтелект. І це не тренд, а наша чітка місія — до 2030 року увійти до топ-3 країн світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор», — зазначив міністр.

За його словами, уряд планує трансформувати «Дію» з цифрового сервісу на повноцінного ШІ-агента, який працюватиме цілодобово й надаватиме послуги без заповнення зайвих форм.

Михайло Федоров також анонсував, що вже восени українцям презентують оновлений формат «Дії» з інтегрованим штучним інтелектом.

Нагадаємо, що у застосунку та на порталі «Дія» штучний інтелект почав самостійно допомагати користувачам. За перший місяць пілотного проєкту ШІ-консультант без участі оператора закрив понад 52% звернень.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту.

