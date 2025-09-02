Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    2 вересня, 2025

  • 25.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні

В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут України. Фото: Генадій ТрухановВ Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут України. Фото: Генадій Труханов

В Одесі, 2 вересня, на День міста, відновили роботу найдовшого трамвайного маршруту в Україні — «Північ — Південь». Він з’єднує місто від вулиці 28-ї Бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги.

Довжина маршруту — 29 кілометрів в один бік. На ньому 123 зупинки. Щодня трамваєм можуть користуватися до 70 тисяч пасажирів, повідомив міський голова Одеси Генадій Труханов.

За його словами, завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком Одеса отримала 13 нових трамваїв. Вони багатосекційні, з низькою підлогою, кондиціонером та місцями для людей з інвалідністю і дитячими візками.

Разом із запуском маршруту місто оновило інфраструктуру: відремонтували вузлові ділянки, кільце, замінили рейки та облаштували зупинки для маломобільних пасажирів.

«Трамвай іде тихіше. Їде швидше. А головне — з комфортом для всіх. 2 вересня — запускаємо. Це подарунок Одесі на День міста. Працюємо, щоби зробити транспорт доступним, сучасним і зручним», — зазначив Генадій Труханов.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому в місті досі не запроваджено електронний квиток у громадському транспорті. Він стверджує, що основна причина — висока вартість реалізації цього проєкту.

Останні новини про: Одеса

В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски
З 1 вересня школи Одеси приймуть 6 тисяч першокласників: це вдвічі менше ніж до війни
З бюджету Одеси двом підприємствам позичать ₴13 млн: що про це відомо
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

З бюджету Одеси двом підприємствам позичать ₴13 млн: що про це відомо
З 1 вересня школи Одеси приймуть 6 тисяч першокласників: це вдвічі менше ніж до війни
В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay