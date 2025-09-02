В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні

В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут України. Фото: Генадій Труханов

В Одесі, 2 вересня, на День міста, відновили роботу найдовшого трамвайного маршруту в Україні — «Північ — Південь». Він з’єднує місто від вулиці 28-ї Бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги.

Довжина маршруту — 29 кілометрів в один бік. На ньому 123 зупинки. Щодня трамваєм можуть користуватися до 70 тисяч пасажирів, повідомив міський голова Одеси Генадій Труханов.

За його словами, завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком Одеса отримала 13 нових трамваїв. Вони багатосекційні, з низькою підлогою, кондиціонером та місцями для людей з інвалідністю і дитячими візками.

Разом із запуском маршруту місто оновило інфраструктуру: відремонтували вузлові ділянки, кільце, замінили рейки та облаштували зупинки для маломобільних пасажирів.

«Трамвай іде тихіше. Їде швидше. А головне — з комфортом для всіх. 2 вересня — запускаємо. Це подарунок Одесі на День міста. Працюємо, щоби зробити транспорт доступним, сучасним і зручним», — зазначив Генадій Труханов.

